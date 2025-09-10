İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Almaniyada danışıqlar aparacaq

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 12:45
    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Almaniyada danışıqlar aparacaq

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bu gün Almaniyaya işgüzar səfərə gedəcək.

    Bu barədə "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir.

    A.Qriqoryan Berlində bir sıra görüşlər keçirəcək.

    Секретарь Совбеза Армении проведет переговоры в Германии

