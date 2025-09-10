Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Almaniyada danışıqlar aparacaq
Region
- 10 sentyabr, 2025
- 12:45
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bu gün Almaniyaya işgüzar səfərə gedəcək.
Bu barədə "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir.
A.Qriqoryan Berlində bir sıra görüşlər keçirəcək.
