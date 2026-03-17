    В Тбилиси прошло мероприятие по случаю праздника Новруз

    В парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси прошло мероприятие по случаю праздника Новруз.

    Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано мэрией Тбилиси, Советом старейшин азербайджанцев Грузии и Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде.

    В мероприятии приняли участие заместитель мэра Тбилиси Каха Абуладзе, послы Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Турции, а также официальные лица Грузии. Каждая страна представила собственный стенд, демонстрирующий национальные традиции и культуру.

    Абуладзе в беседе с журналистами поздравил азербайджанскую общину и весь тюркский мир с праздником Новруз.

    В рамках мероприятия были организованы выставки, посвященные культуре и искусству, зажжен традиционный новрузовский костер, а также состоялся праздничный концерт.

    Отметим, что подобные мероприятия проводятся в Тбилиси уже третий год подряд. Они объединяют азербайджанцев, грузин и представителей других народов, способствуя укреплению духа дружбы, единства и взаимопонимания.

    Мероприятие рассматривается как важная платформа для развития и углубления культурных связей между Азербайджаном и Грузией.

    Праздник Новруз в Тбилиси Каха Абуладзе Культурные связи между Азербайджаном и Грузией
    Фото
    Tbilisidə Novruz Bayramı qeyd olunur
    Последние новости

    18:18

    Джозеф Кент подал в отставку на фоне войны США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    18:17

    Экс-глава Госагентства автодорог Нахчывана обвиняется в присвоении 5,5 млн манатов

    Происшествия
    18:15
    Фото

    Казахстан и ЕС усиливают энергетическое партнерство

    Энергетика
    18:04

    Опубликован список топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

    Энергетика
    17:49
    Фото

    В Тбилиси прошло мероприятие по случаю праздника Новруз

    В регионе
    17:47

    Транзит казахстанской нефти через Азербайджан достиг 4 млн тонн

    Энергетика
    17:45

    Племянника Гарегина II освободили из-под домашнего ареста

    В регионе
    17:33

    Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 37%

    АПК
    17:19

    Азербайджан в январе закупил 108 электромобилей

    Бизнес
    Лента новостей