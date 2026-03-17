В парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси прошло мероприятие по случаю праздника Новруз.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано мэрией Тбилиси, Советом старейшин азербайджанцев Грузии и Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде.

В мероприятии приняли участие заместитель мэра Тбилиси Каха Абуладзе, послы Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Турции, а также официальные лица Грузии. Каждая страна представила собственный стенд, демонстрирующий национальные традиции и культуру.

Абуладзе в беседе с журналистами поздравил азербайджанскую общину и весь тюркский мир с праздником Новруз.

В рамках мероприятия были организованы выставки, посвященные культуре и искусству, зажжен традиционный новрузовский костер, а также состоялся праздничный концерт.

Отметим, что подобные мероприятия проводятся в Тбилиси уже третий год подряд. Они объединяют азербайджанцев, грузин и представителей других народов, способствуя укреплению духа дружбы, единства и взаимопонимания.

Мероприятие рассматривается как важная платформа для развития и углубления культурных связей между Азербайджаном и Грузией.