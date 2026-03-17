Транзит казахстанской нефти через Азербайджан достиг 4 млн тонн
    Энергетика
    • 17 марта, 2026
    • 17:47
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и казахстанская "КазМунайГаз" (KMG) довели объем транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджана до 4 млн тонн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

    12 марта из порта Актау вышел танкер "Президент Гейдар Алиев" с 427-й партией казахстанской нефти, который 13 марта достиг терминала "Азертранс" в Сангачале.

    Из общего объема транзита 3,8 млн тонн приходится на месторождение Тенгиз, 200 тыс. тонн - на месторождение Кашаган.

    Отметим, что первая партия нефти с Тенгиза была доставлена в Баку 23 марта 2023 года, с Кашагана - 27 января 2025 года. После приемки в Сангачале нефть транспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в турецкий порт Джейхан для дальнейшей отправки на мировые рынки.

    Азербайджанскую сторону в проекте представляет дочерняя структура SOCAR - SOCAR Midstream Operations.

    SOCAR Midstream Operations Государственная нефтяная компания Азербайджана казахстанская нефть Компания КазМунайГаз транзит нефти Каспийское море
    Qazaxıstan neftinin Azərbaycan üzərindən tranzit daşınmasının həcmi 4 milyon tona çatdırılıb
    Последние новости

    18:18

    Джозеф Кент подал в отставку на фоне войны США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    18:17

    Экс-глава Госагентства автодорог Нахчывана обвиняется в присвоении 5,5 млн манатов

    Происшествия
    18:15
    Фото

    Казахстан и ЕС усиливают энергетическое партнерство

    Энергетика
    18:04

    Опубликован список топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

    Энергетика
    17:49
    Фото

    В Тбилиси прошло мероприятие по случаю праздника Новруз

    В регионе
    17:47

    Энергетика
    17:45

    Племянника Гарегина II освободили из-под домашнего ареста

    В регионе
    17:33

    Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 37%

    АПК
    17:19

    Азербайджан в январе закупил 108 электромобилей

    Бизнес
    Лента новостей