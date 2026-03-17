Транзит казахстанской нефти через Азербайджан достиг 4 млн тонн

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и казахстанская "КазМунайГаз" (KMG) довели объем транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджана до 4 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

12 марта из порта Актау вышел танкер "Президент Гейдар Алиев" с 427-й партией казахстанской нефти, который 13 марта достиг терминала "Азертранс" в Сангачале.

Из общего объема транзита 3,8 млн тонн приходится на месторождение Тенгиз, 200 тыс. тонн - на месторождение Кашаган.

Отметим, что первая партия нефти с Тенгиза была доставлена в Баку 23 марта 2023 года, с Кашагана - 27 января 2025 года. После приемки в Сангачале нефть транспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в турецкий порт Джейхан для дальнейшей отправки на мировые рынки.

Азербайджанскую сторону в проекте представляет дочерняя структура SOCAR - SOCAR Midstream Operations.