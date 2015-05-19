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    Сегодня в Турции отмечается День молодежи и спорта

    Праздник отмечается как официальный в 77-ой раз

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Ежегодно 19 мая в Турции отмечается государственный праздник - День молодежи и спорта. Как сообщает Report, он посвящен прибытию 19 мая 1919 года лидера национально-революционного движения и войны за независимость Мустафы Кемаль Ататюрка в турецкий город Самсун и объявлению мобилизации против иностранной интервенции. Этот день считается официальным днем начала войны за независимость Турции. 

    Позже Ататюрк в одной из своих речей провозгласил 19 мая своим днем рождения (его настоящая дата рождения неизвестна).

    20 июня 1938 года был издан закон, согласно которому, 19 мая было объявлено Днем молодежи и спорта.

    Молодежи этот праздник был посвящен потому, что именно молодые люди составляли ядро национально-освободительного движения в Турции, и в их руках находилось будущее зарождающейся Турецкой Республики.

    В этот день в Турции проводятся парады молодежи, спортивные и культурные мероприятия, посвященные началу борьбы за независимость.

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