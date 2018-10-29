Сегодня в Стамбуле состоится открытие третьего аэропорта

Стамбул. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня будет сдан в пользование третий по счету аэропорт Стамбула (İstanbul Grand Airport – İGA).

Как сообщает турецкое бюро Report, открытие одного из самых больших аэропортов мира, насчитывающего немало новшеств, проводится в 95-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики.

В открытии аэропорта примет участие президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Официальная церемония открытия состоится в 16:00 по турецкому времени. В ней примут участие приглашенные президенты, премьер-министры и официальные лица зарубежных стран. На церемонии открытия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит название нового аэропорта. Первый рейс в Азербайджан будет совершен 1 ноября на самолете Boeing 737-800.

Отметим, что в настоящее время в Турции действует 55 аэропортов.

Вусала Аббасова