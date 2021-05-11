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Сегодня начинается регистрация кандидатов в президенты Ирана

Сегодня начинается регистрация кандидатов в президенты Ирана Регистрация кандидатов для борьбы за президентское кресло в Иране начнется 11 мая и продлится 4 дня.
В регионе
11 мая 2021 г. 08:26
Сегодня начинается регистрация кандидатов в президенты Ирана

Регистрация кандидатов для борьбы за президентское кресло в Иране начнется 11 мая и продлится 4 дня.

Как передает Report, об этом сообщает ИРНА.

Заместители глав трех ветвей, члены Высшего совета национальной безопасности и совета по определению политической целесообразности, глава центра духовных семинарий в Куме, директора госорганизаций, институтов и общественных неправительственных организаций, высшие командующие ВС, ректор Азадского университета, губернаторы и меры городов с населением более 2 млн человек могут баллотироваться в президенты Ирана.

Недавно объявлены возрастные ограничения для кандидатов в президенты Ирана. Желающие принять участия в избирательной гонке не должны быть моложе 40 и старше 75 лет.

Допущенные Советом стражей конституции Ирана кандидаты для участия в президентских выборах в стране будут объявлены 26-27 мая.

Отмечается, что с 28 мая кандидатам разрешается вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов агитация будет запрещена.

Согласно законам, после регистрации желающие принять участия в избирательной гонке должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана. Заявки для внесения в список кандидатов будут приниматься до 15 мая.

13-е президентские выборы, шестой тур выборов муниципальных советов городов и сел и первый промежуточный срок на 11-й тур парламентских выборов в Иране запланированы на 18 июня.

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