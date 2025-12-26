СБУ: В Киеве задержан киллер, который пытался убить офицера ГУР

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве киллера, который планировал покушение на офицера Главного разведывательного управления Минобороны.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в СБУ.

Утверждается, что киллер - гражданин центральноазиатской страны, которого завербовал ФСБ России. Он прибыл в Украину под видом туриста.

"Агент ФСБ был разоблачен в результате многоэтапной операции. Киллера задержали в самом центре Киева во время попытки убийства украинского военного - буквально "на горячем", когда он уже достал пистолет и прицелился в офицера ГУР МО", - сказано в сообщении.

Сообщается, что сначала "турист" остановился в Первомайске Николаевской области. Там он приобрел несколько смартфонов и различные SIM-карты, которые использовал для связи с куратором из ФСБ. Затем он выехал в Киев, а уже в столице получил от россиян фото цели, ориентировочные геолокации и координаты тайника с оружием.

"За физическую расправу над офицером ему пообещали $50 тыс. и легализацию в одной из стран ЕС. На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ", - отметили в СБУ.