США и Израиль сбили самолет с гумпомощью для Ирана

В результате авиаударов США и Израиля 28 марта в аэропорту Мешхеда был сбит гражданский самолет, перевозивший гуманитарную помощь.

Как сообщает Report, об этом говорится в сегодняшнем заявлении Организации гражданской авиации Ирана.

"Организация гражданской авиации решительно осуждает американо-израильскую атаку на гражданский самолет, совершавший посадку в аэропорту Мешхеда, который доставлял в Иран из других стран лекарства и медицинское оборудование", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что нанесение удара по гражданскому воздушному судну, перевозившему гуманитарный груз, является грубым нарушением международного права. Организация также призвала все международные структуры осудить этот акт и привлечь всех виновных к ответственности.