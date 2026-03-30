Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    США и Израиль сбили самолет с гумпомощью для Ирана

    • 30 марта, 2026
    США и Израиль сбили самолет с гумпомощью для Ирана

    В результате авиаударов США и Израиля 28 марта в аэропорту Мешхеда был сбит гражданский самолет, перевозивший гуманитарную помощь.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сегодняшнем заявлении Организации гражданской авиации Ирана.

    "Организация гражданской авиации решительно осуждает американо-израильскую атаку на гражданский самолет, совершавший посадку в аэропорту Мешхеда, который доставлял в Иран из других стран лекарства и медицинское оборудование", - подчеркивается в заявлении.

    Отмечается, что нанесение удара по гражданскому воздушному судну, перевозившему гуманитарный груз, является грубым нарушением международного права. Организация также призвала все международные структуры осудить этот акт и привлечь всех виновных к ответственности.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Сбит гражданский самолет Гуманитарная помощь
    İrana dərman və tibbi avadanlıq gətirən mülki təyyarə vurulub

    США и Израиль сбили самолет с гумпомощью для Ирана

