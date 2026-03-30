İrana dərman və tibbi avadanlıq gətirən mülki təyyarə vurulub
Region
- 30 mart, 2026
- 19:53
Humanitar yardım daşıyan mülki təyyarə 28 martda İranın şərqindəki Məşhəd hava limanında ABŞ və İsrailin hava hücumları nəticəsində vurulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Mülki Aviasiya Təşkilatının bu gün yaydığı bəyanatda bildirilib.
"Mülki Aviasiya Təşkilatı, Məşhəd hava limanına eniş edən, İran üçün digər ölkələrdən dərman və tibbi avadanlıq daşıyan mülki təyyarəyə qarşı Amerika-İsrail hücumunu qətiyyətlə pisləyir", - deyə bəyanatda vurğulanıb.
Qeyd olunub ki, humanitar yük daşıyan mülki hava nəqliyyat vasitəsinin hədəfə alınması beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Təşkilat həmçinin bütün beynəlxalq qurumları bu aktı pisləməyə və bütün günahkarları məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb.
20:33
İran "Dəmir Qübbə" hazırlanan mərkəzlərə PUA hücumu edibRegion
20:16
İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1 247-yə çatıbDigər ölkələr
20:11
Azərbaycan Nyu-York Milli BMT Modeli Konfransında təmsil olunubElm və təhsil
20:08
Foto
Video
"FIFA Series – 2026": Azərbaycan - Syerra Leone oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB-3Futbol
20:03
Zelenski: Ukrayna Yaxın Şərq ölkələri ilə tarixi razılaşmalar əldə edibDigər ölkələr
19:53
İrana dərman və tibbi avadanlıq gətirən mülki təyyarə vurulubRegion
19:40
Jan-Noel Barro və Abbas Əraqçi ABŞ ilə İsrailin İrana hücumlarını müzakirə ediblərRegion
19:39
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi İrandan Türkiyəyə raketin buraxılmasını pisləyibHərbi
19:32