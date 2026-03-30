İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    Region
    • 30 mart, 2026
    • 19:53
    İrana dərman və tibbi avadanlıq gətirən mülki təyyarə vurulub

    Humanitar yardım daşıyan mülki təyyarə 28 martda İranın şərqindəki Məşhəd hava limanında ABŞ və İsrailin hava hücumları nəticəsində vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Mülki Aviasiya Təşkilatının bu gün yaydığı bəyanatda bildirilib.

    "Mülki Aviasiya Təşkilatı, Məşhəd hava limanına eniş edən, İran üçün digər ölkələrdən dərman və tibbi avadanlıq daşıyan mülki təyyarəyə qarşı Amerika-İsrail hücumunu qətiyyətlə pisləyir", - deyə bəyanatda vurğulanıb.

    Qeyd olunub ki, humanitar yük daşıyan mülki hava nəqliyyat vasitəsinin hədəfə alınması beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Təşkilat həmçinin bütün beynəlxalq qurumları bu aktı pisləməyə və bütün günahkarları məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Mülki təyyarə
    США и Израиль сбили самолет с гумпомощью для Ирана

