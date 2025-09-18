Санкции ООН против Ирана будут восстановлены до конца месяца.

Как сообщает Report, об этом израильскому телеканалу N12 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что причиной повторного введения санкций является несерьезное отношение официального Тегерана к переговорам с европейскими государствами.

На вопрос будет ли запущен механизм snapback (возврат к применявшимся санкциям), Макрон ответил: "Да. Я так думаю, потому что последние сообщения от иранцев несерьезны".

Snapback - правовой механизм, являвшийся частью ядерной сделки 2015 года, который запускает санкции Совбеза ООН против Ирана в случае нарушения соглашения.