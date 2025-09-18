Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Санкции ООН против Ирана будут восстановлены

    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 21:34
    Санкции ООН против Ирана будут восстановлены

    Санкции ООН против Ирана будут восстановлены до конца месяца.

    Как сообщает Report, об этом израильскому телеканалу N12 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Он отметил, что причиной повторного введения санкций является несерьезное отношение официального Тегерана к переговорам с европейскими государствами.

    На вопрос будет ли запущен механизм snapback (возврат к применявшимся санкциям), Макрон ответил: "Да. Я так думаю, потому что последние сообщения от иранцев несерьезны".

    Snapback - правовой механизм, являвшийся частью ядерной сделки 2015 года, который запускает санкции Совбеза ООН против Ирана в случае нарушения соглашения.

    санкции ООН Эмманюэль Макрон ядерная программа Иран
    BMT-nin İrana qarşı sanksiyaları ay sonuna qədər yenidən tətbiq olunacaq

    Последние новости

    23:00

    Трамп усомнился в быстром разрешении российско-украинского конфликта

    Другие страны
    22:55

    Во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек - ОБНОВЛЕНО - 9

    Другие страны
    22:53

    Гави может пропустить месяц из-за операции на колене

    Футбол
    22:41

    СБ ООН 23 сентября проведет заседания по ситуации в Газе и Украине

    Другие страны
    22:28

    "Карабах" объявил о переходе Рамиля Шейдаева

    Футбол
    22:16
    Фото

    Художница Зейнаб Бабаева: Надеюсь, выставка "Послы историй" поможет приюту GWARP

    Культура
    22:10

    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки

    Внешняя политика
    22:05
    Фото

    В Вене отметили 140-летие Узеира Гаджибейли и День национальной музыки Азербайджана

    Kультурная политика
    21:50
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с комиссаром ЕК вопросы региональной повестки

    Внешняя политика
    Лента новостей