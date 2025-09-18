BMT-nin İrana qarşı sanksiyaları ay sonuna qədər yenidən tətbiq olunacaq
Region
- 18 sentyabr, 2025
- 21:20
BMT-nin İrana qarşı sanksiyaları ayın sonuna qədər yenidən tətbiq olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Channel 12" televiziyasına müsahibəsində Fransa Prezidenti Emmanuel Makron məlumat verib.
O bildirib ki, sanksiyaların yenidən tətbiq olunmasına səbəb rəsmi Tehranın Avropa dövlətləri ilə aparılan danışıqlarda ciddi davranmamasıdır.
Makrona "snapback" (tətbiq edilən sanksiyalara qayıdış) adlanan mexanizmin işə düşüb-düşməyəcəyi sual verildikdə, o cavab verib: "Bəli. Elə düşünürəm, çünki iranlılardan gələn son xəbərlər ciddi deyil".
