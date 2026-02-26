Джейхун Байрамов: Ходжалинская трагедия стала самой масштабной по своим последствиям

Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ходжалинская трагедия стала самой масштабной по своим последствиям для Азербайджана, однако подобные массовые убийства учинялись армянами и в других населенных пунктах страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

    По его словам, на протяжении последних пяти лет азербайджанский народ, поминая жертв Ходжалы, одновременно вспоминает и об освобождении исконных земель от оккупации.

    Сегодняшняя реальность заключается в том, что жизнь в Карабах уже возвращается. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. В Карабах возвращается жизнь, ведутся масштабные восстановительные и строительные работы", - подчеркнул глава МИД.

    "Трагедия Ходжалы стала самой масштабной по своим последствиям для Азербайджана, однако подобные массовые убийства происходили и в других населенных пунктах еще до этих событий. Это было частью продуманной политики, основанной на этнической ненависти. В Ходжалы же жертвами стали полностью невинные мирные жители - женщины, дети, старики", - заявил Джейхун Байрамов.

