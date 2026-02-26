Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Бакинский суд отказал в домашнем аресте фигурантам дела о терроризме

    Происшествия
    • 26 февраля, 2026
    • 09:35
    Бакинский суд отказал в домашнем аресте фигурантам дела о терроризме

    В Баку состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении группы граждан Азербайджана, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации.

    Как сообщает Report, процесс прошел в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Намига Керимова.

    В ходе заседания были уточнены анкетные данные обвиняемых - Вугара Наджафли, Джамала Гёзалова, Тофига Юсифли, Дадаша Гашимова, Мухаммеда Гусейнли, Мушфига Гашимова, Мир Джавада Гусейнли и Турала Агаева.

    Защита выступила с ходатайством о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Однако суд, удалившись на совещание, отказал в удовлетворении ходатайства, оставив избранную меру пресечения без изменений.

    Суд постановил передать уголовное дело на судебное разбирательство по существу. Первое заседание назначено на 11 марта.

    Напомним, уголовное дело возбуждено Службой государственной безопасности (СГБ). Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя в связке с международными террористическими организациями, сформировали преступные объединения на территории страны, готовили террористические акты, создавали подземные укрытия в лесных массивах на севере страны, а также обеспечивали себя оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и техническими средствами.

    Следствием установлено, что Вугар Наджафли, Джамал Гёзалов, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов в 2024 году покинули территорию Азербайджана и скрывались в горных районах на границе Пакистана с Афганистаном. По данным СГБ, они проходили боевую подготовку и участвовали в вооруженных конфликтах за пределами страны в составе международной террористической организации.

    В результате совместных с зарубежными спецслужбами оперативно-розыскных мероприятий все они были задержаны и доставлены в Азербайджан.

    По данным СГБ, террористическая деятельность Тофига Юсифли и Дадаша Гашимова финансировалась гражданами Азербайджана Мир Джавадом Гусейнли и Туралом Агаевым.

    Обвиняемым инкриминируются статьи 214-1 (финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе) и 283-1.3 (участие в созданных за пределами Азербайджана устойчивых группах, религиозных учениях и вооружённых конфликтах на почве религиозной вражды) УК АР. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

