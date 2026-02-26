Миссия ООН в Азербайджане поделилась публикацией в связи с годовщиной геноцида в Ходжалы
- 26 февраля, 2026
- 09:27
Миссия ООН в Азербайджане поделилась публикацией по случаю 34-ой годовщины Ходжалинского геноцида.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ведомства в соцсети Х.
"С глубоким уважением чтим память жертв Ходжалинской трагедии. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Устойчивый мир может быть достигнут только через диалог и примирение", - говорится в публикации.
🥀In remembrance of the victims of the #Khojaly tragedy on 26 February 1992, every effort must be made to ensure that such tragedies are never repeated. Sustainable peace can only be achieved through dialogue and reconciliation. pic.twitter.com/n3zP6eKb6P— UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) February 26, 2026
