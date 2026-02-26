Миссия ООН в Азербайджане поделилась публикацией в связи с годовщиной геноцида в Ходжалы

Миссия ООН в Азербайджане поделилась публикацией по случаю 34-ой годовщины Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ведомства в соцсети Х.

"С глубоким уважением чтим память жертв Ходжалинской трагедии. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Устойчивый мир может быть достигнут только через диалог и примирение", - говорится в публикации.