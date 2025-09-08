Самвел Карапетян останется под стражей по решению суда
В регионе
- 08 сентября, 2025
- 18:27
Бизнесмен Самвел Карапетян будет и дальше содержаться под стражей.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил адвокат предпринимателя Арам Вардеванян.
По его словам, Антикоррупционный апелляционный суд отклонил жалобу защиты.
Отметим, что Карапетян был взят под стражу сроком на два месяца в июне. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти.
В середине августа Антикоррупционный суд в Ереване продлил арест сроком на 2 месяца.
