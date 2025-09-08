İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Samvel Karapetyan məhkəmənin qərarı ilə həbsdə qalacaq

    Samvel Karapetyan məhkəmənin qərarı ilə həbsdə qalacaq.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu biznesmenin vəkili Aram Vardevanyan deyib.

    Onun sözlərinə görə, Apellyasiya Məhkəməsi müdafiə tərəfinin şikayətini təmin etməyib.

    Qeyd edək ki, Karapetyan iyunda iki ay müddətinə həbs edilib. O, hakimiyyətin ələ keçirilməsinə açıq çağırışlarda ittiham olunurdu.

    Avqustun ortalarında məhkəmə onun həbs müddətini iki ay uzadıb.

    Самвел Карапетян останется под стражей по решению суда

