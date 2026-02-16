İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Mançester Siti" yayda ingiltərəli futbolçunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 14:22
    Mançester Siti yayda ingiltərəli futbolçunu transfer etmək istəyir

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu yayda "Nottinqem Forest"də çıxış edən futbolçu Morqan Qibbs-Uaytı heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Football Insider" nəşri məlumat yayıb.

    Mançester təmsilçisi ötən il ingiltərəli oyunçunu almağa çalışsa da, istəyinə çatmayıb.

    Qeyd edək ki, Morqan Qibbs-Uayt cari mövsüm 35 matçda 7 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. 26 yaşlı futbolçunun "Nottinqem Forest"lə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

