Самолет Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Вены из-за задымления

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Самолет турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Вены из-за задымления, пострадавших нет, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Пилоту рейса Стамбул-Брюссель пришлось посадить самолет из-за сообщения о задымлении на борту. Самолет встречали пожарные и полицейский вертолет.

В настоящее время неизвестно, какова была причина задымления и было ли это реальное сообщение или ложная тревога. Воздушное судно в настоящее время остается в Вене.