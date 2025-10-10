Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат
В регионе
- 10 октября, 2025
- 13:28
Самолет авиакомпании Turkish Airlines с 18 турецкими гражданами и группой иностранных активистов, задержанных Израилем во время атаки на "Флотилию Свободы", вылетел из города Эйлат (юг Израиля).
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
Между тем, представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели в соцсетях сообщил о том, что они прилетят на частном самолете.
"В рамках договоренности, мы эвакуируем в общей сложности 94 активиста из 21 страны", - отметил он.
İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar.— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) October 10, 2025
Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz.
