Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

Самолет авиакомпании Turkish Airlines с 18 турецкими гражданами и группой иностранных активистов, задержанных Израилем во время атаки на "Флотилию Свободы", вылетел из города Эйлат (юг Израиля).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Между тем, представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели в соцсетях сообщил о том, что они прилетят на частном самолете.

"В рамках договоренности, мы эвакуируем в общей сложности 94 активиста из 21 страны", - отметил он.