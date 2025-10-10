Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 13:28
    Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

    Самолет авиакомпании Turkish Airlines с 18 турецкими гражданами и группой иностранных активистов, задержанных Израилем во время атаки на "Флотилию Свободы", вылетел из города Эйлат (юг Израиля).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    Между тем, представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели в соцсетях сообщил о том, что они прилетят на частном самолете.

    "В рамках договоренности, мы эвакуируем в общей сложности 94 активиста из 21 страны", - отметил он.

