    18 Türkiyə vətəndaşının olduğu təyyarə İsrailin Eylat şəhərindən yola düşüb

    • 10 oktyabr, 2025
    • 14:08
    18 Türkiyə vətəndaşının olduğu təyyarə İsrailin Eylat şəhərindən yola düşüb

    "Azadlıq Flotiliyası"na hücum zamanı İsrail tərəfindən saxlanılan 18 Türkiyə vətəndaşı və bir qrup xarici fəalın olduğu "Turkish Airlines" aviaşirkətinin təyyarəsi Eylat şəhərindən (İsrailin cənubu) yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.

    Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Öncü Keçeli sosial şəbəkələrdə onların özəl təyyarə ilə gələcəyini bildirib.

    "Əldə edilən razılaşma çərçivəsində biz 21 ölkədən ümumilikdə 94 fəalı təxliyə edirik", - o qeyd edib.

    İsrail Azadlıq Flotiliyası Türkiyə
    Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

