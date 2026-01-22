Самолет рейса Магадан-Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет, выполнявший рейс Магадан-Москва, при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

На борту находилось 335 пассажиров. В ведомстве указали, что пострадавших нет.