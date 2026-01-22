Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Самолет рейса Магадан-Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

    Самолет, выполнявший рейс Магадан-Москва, при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

    На борту находилось 335 пассажиров. В ведомстве указали, что пострадавших нет.

