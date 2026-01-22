Rusiyada göyərtəsində 335 sərnişinin olduğu təyyarə texniki nasazlıqla üzləşib
Region
- 22 yanvar, 2026
- 10:51
Maqadan-Moskva reysini yerinə yetirən təyyarə havaya qalxarkən texniki nasazlıq səbəbindən uçuş-enmə zolağından kənara çıxıb.
"Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Uzaq Şərq Nəqliyyat Prokurorluğu məlumat yayıb.
Təyyarənin göyərtəsində 335 sərnişin olub. Qurumun məlumatına görə, xəsarət alan olmayıb.
