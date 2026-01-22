İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Rusiyada göyərtəsində 335 sərnişinin olduğu təyyarə texniki nasazlıqla üzləşib

    Region
    22 yanvar, 2026
    10:51
    Rusiyada göyərtəsində 335 sərnişinin olduğu təyyarə texniki nasazlıqla üzləşib

    Maqadan-Moskva reysini yerinə yetirən təyyarə havaya qalxarkən texniki nasazlıq səbəbindən uçuş-enmə zolağından kənara çıxıb.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Uzaq Şərq Nəqliyyat Prokurorluğu məlumat yayıb.

    Təyyarənin göyərtəsində 335 sərnişin olub. Qurumun məlumatına görə, xəsarət alan olmayıb.

    Самолет рейса Магадан-Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

