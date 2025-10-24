Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Самолет рейса Анталья-Пермь вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

    • 24 октября, 2025
    • 12:53
    Лайнер Airbus A320 авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Анталья-Пермь, вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за технической неисправности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Lidergazete, пассажирский самолет безопасно приземлился в аэропорту после выработки топлива.

    Сообщается, что авиакомпания назначила другой самолет, который уже выполнил рейс для отправки пассажиров в Пермь.

