Antalya-Perm aviareysini yerinə yetirən təyyarə nasazlıq səbəbindən geri dönüb
Region
- 24 oktyabr, 2025
- 12:16
Antalya-Perm (Türkiyə-Rusiya) aviareysi ilə uçan "Pegasus" hava yolları şirkətinə məxsus "Airbus A320" tipli təyyarə havaya qalxdıqdan qısa müddət sonra texniki nasazlıq səbəbindən Antalya Beynəlxalq Hava Limanına geri dönüb.
"Report" "Lidergazete"yə istinadən xəbər verir ki, sərnişin təyyarəsi yanacaq boşaltma manevrindən sonra təhlükəsiz şəkildə aeroporta eniş edib.
Məlumata görə, "Pegasus" hava yolları şirkəti sərnişinlərin Permə yola salınması üçün başqa bir aviareys təyin edib.
Təyyarə texniki yoxlamalardan keçdikdən sonra qısa müddət ərzində Permə yola düşüb.
Son xəbərlər
12:22
Türkiyə lideri: Qəzzada atəşkəsin əldə edilməsi üçün əlimizdən gələni edirikRegion
12:21
Nazir: "TDT arasında qarşılıqlı sərmayənin genişlənməsi iqtisadi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib"Biznes
12:20
Armen Qriqoryan Bəhreyn və Belçikaya səfər edəcəkRegion
12:17
Azərbaycanla Qırğızıstan arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətləri açıqlanıbBiznes
12:17
Sabah hava yağmursuz keçəcək, duman olacaqEkologiya
12:16
Antalya-Perm aviareysini yerinə yetirən təyyarə nasazlıq səbəbindən geri dönübRegion
12:14
"Bakı Gəmirqayırma Zavodu"na vergi güzəştlərinin edilməsi son oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
12:14
Ərdoğan: Türkiyə hər an Rusiya–Ukrayna böhranının həlli üçün ev sahibliyi etməyə hazırdırRegion
12:13