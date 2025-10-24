İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Antalya-Perm aviareysini yerinə yetirən təyyarə nasazlıq səbəbindən geri dönüb

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:16
    Antalya-Perm aviareysini yerinə yetirən təyyarə nasazlıq səbəbindən geri dönüb

    Antalya-Perm (Türkiyə-Rusiya) aviareysi ilə uçan "Pegasus" hava yolları şirkətinə məxsus "Airbus A320" tipli təyyarə havaya qalxdıqdan qısa müddət sonra texniki nasazlıq səbəbindən Antalya Beynəlxalq Hava Limanına geri dönüb.

    "Report" "Lidergazete"yə istinadən xəbər verir ki, sərnişin təyyarəsi yanacaq boşaltma manevrindən sonra təhlükəsiz şəkildə aeroporta eniş edib.

    Məlumata görə, "Pegasus" hava yolları şirkəti sərnişinlərin Permə yola salınması üçün başqa bir aviareys təyin edib.

    Təyyarə texniki yoxlamalardan keçdikdən sonra qısa müddət ərzində Permə yola düşüb.

    Son xəbərlər

    12:22

    Türkiyə lideri: Qəzzada atəşkəsin əldə edilməsi üçün əlimizdən gələni edirik

    Region
    12:21

    Nazir: "TDT arasında qarşılıqlı sərmayənin genişlənməsi iqtisadi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib"

    Biznes
    12:20

    Armen Qriqoryan Bəhreyn və Belçikaya səfər edəcək

    Region
    12:17

    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətləri açıqlanıb

    Biznes
    12:17

    Sabah hava yağmursuz keçəcək, duman olacaq

    Ekologiya
    12:16

    Antalya-Perm aviareysini yerinə yetirən təyyarə nasazlıq səbəbindən geri dönüb

    Region
    12:14

    "Bakı Gəmirqayırma Zavodu"na vergi güzəştlərinin edilməsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:14

    Ərdoğan: Türkiyə hər an Rusiya–Ukrayna böhranının həlli üçün ev sahibliyi etməyə hazırdır

    Region
    12:13

    "Real" futbolçusunu icarəyə vermək üçün onun agentləri ilə görüşüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti