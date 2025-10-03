Один человек погиб при жесткой посадке Ан-2 на юге Красноярского края - ОБНОВЛЕНО
- 03 октября, 2025
- 15:42
Один человек погиб при жесткой посадке самолета на юге Красноярского края.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили оперативные службы.
На борту находились два человека.
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на юге Красноярского края.
Как передает Report, об этом сообщила прокуратура.
На месте работают спасатели.
