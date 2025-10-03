Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Один человек погиб при жесткой посадке Ан-2 на юге Красноярского края - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 15:42
    Один человек погиб при жесткой посадке Ан-2 на юге Красноярского края - ОБНОВЛЕНО

    Один человек погиб при жесткой посадке самолета на юге Красноярского края.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили оперативные службы.

    На борту находились два человека.

    Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на юге Красноярского края.

    Как передает Report, об этом сообщила прокуратура.

    На месте работают спасатели.

    Лента новостей