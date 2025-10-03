Rusiyaya məxsus təyyarə sərt eniş edib, ölən var
- 03 oktyabr, 2025
- 15:44
"An-2" təyyarəsi Rusiyanın Krasnoyarsk vilayətinin cənubunda sərt eniş edib.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə operativ xidmətlər məlumat yayıb.
Məlumata görə, insident zamanı ölən var.
