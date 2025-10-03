İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Rusiyaya məxsus təyyarə sərt eniş edib, ölən var

    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:44
    Rusiyaya məxsus təyyarə sərt eniş edib, ölən var

    "An-2" təyyarəsi Rusiyanın Krasnoyarsk vilayətinin cənubunda sərt eniş edib.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə operativ xidmətlər məlumat yayıb.

    Məlumata görə, insident zamanı ölən var.

    Rusiya Krasnoyarsk vilayəti "An-2"
    Один человек погиб при жесткой посадке Ан-2 на юге Красноярского края - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Fərdi
    16:11

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:11

    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    16:09

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Daxili siyasət
    16:08
    Foto

    Naxçıvanda fermerlər üçün yeni texnikalar satışa çıxarılıb

    ASK
    16:06

    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:06
    Foto

    Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun görüşü keçirilib

    İKT
    16:06

    Azərbaycan millisinin futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya keçirilib

    Futbol
    16:05

    III MDB Oyunları: Qılıncoynatma yarışında ikinci günün qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti