    Саммит глав государств стартовал в Душанбе

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 10:38
    В Душанбе во Дворце наций стартовал саммит глав государств СНГ.

    Как передает Report, встреча началась с церемонии фотографирования.

    Саммит проходит в закрытом формате.

    В заседании принимают участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    В ходе саммита будут обсуждены вопросы практического взаимодействия в рамках Содружества и определены приоритетные направления сотрудничества на ближайшие годы.

    По итогам заседания планируется принять ряд ключевых документов, включая программы сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах СНГ на 2026–2030 годы, противодействию терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы, а также концепцию военного сотрудничества до 2030 года.

    Одним из решений форума станет учреждение формата "СНГ+" и предоставление Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве.

