Новак: Рост нефтедобычи в России в 2026 году ожидается примерно на 2%
Энергетика
- 25 декабря, 2025
- 13:21
Добыча нефти в России по итогам 2025 года останется на уровне предыдущего года и составит 516 млн тонн, в следующем году власти ожидают увеличения показателя примерно на 2% - до 525 млн тонн.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
"В этом году мы выйдем на уровень добычи (нефти - ред.) примерно как в 2024 году - 516 млн тонн. На 2026 год у нас заложен рост примерно на 2% в соответствии прогнозом социально-экономического развития - 525 млн тонн", - сказал он.
