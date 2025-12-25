Азербайджанские боксеры в 2025 году на международных турнирах завоевали 231 медаль

Азербайджанские боксеры в 2025 году на международных соревнованиях завоевали 231 медаль.

Как сообщает Report.az, информацию об этом распространила Федерация бокса Азербайджана.

В течение года сборные Азербайджана по различным возрастным категориям приняли участие в 47 международных турнирах, завоевали 231 награду: 69 золотых, 60 серебряных и 102 бронзовые. По сравнению с прошлым годом общее число завоеванных наград увеличилось на 44%.

По данным федерации 5 медалей были завоеваны на чемпионатах мира, 55 - на чемпионатах Европы (под эгидой World Boxing и IBA).

Кроме того, азербайджанские спортсмены завоевали 21 медаль (9 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовые) Гимназиады, 3 бронзовые награды Кубка мира, 24 медали (6-5-13) III Игр СНГ и 6 наград (1-3-2) VI Игр Исламской солидарности.

В целом, азербайджанские боксеры в этом году увеличили число завоеванных медалей на чемпионатах мира и Европы на 72% по сравнению с показателем 2024 года.

Азербайджан в течение года в 47 турнирах представляли 477 боксеров. По итогам выступлений 48,4% боксёров завоевали медали.

Отметим, что в 2024 году азербайджанские боксёры приняли участие в 35 международных соревнованиях, на которых завоевали 135 (44-48-68) медалей.