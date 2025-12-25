Пассажира рейса Челябинск-Пхукет арестовали за пьяный дебош

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Суд арестовал на восемь суток пассажира самолета, направлявшегося из аэропорта Челябинска в Пхукет. На борту самолета мужчина распивал спиртные напитки, а на замечание ответил нецензурной бранью и оскорблениями.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Уральского федерального округа.

    "Металлургический районный суд Челябинска назначили наказание в виде 8 суток ареста. Факт применения насилия в отношении представителя власти зарегистрирован, материалы направлены в челябинский следственный отдел на транспорте", - сказали в пресс-службе.

    По материалам транспортной полиции Уральского федерального округа, наряд полиции в самолет вызвали, когда 52-летний пассажир стал оскорблять бортпроводницу. Правоохранители задержали нарушителя и доставили в дежурную часть. При этом он оказывал сопротивление, ударил в плечо и толкнул сотрудника полиции в спину.

