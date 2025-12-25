В результате аварии на угольной шахте на юго-западе Китая погибли четыре человека
- 25 декабря, 2025
- 12:53
В юго-западной провинции Юньнань Китая спасатели извлекли тела четырех человек после предполагаемого выброса угля и газа на угольной шахте.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что еще три человека числятся пропавшими без вести.
Ведутся спасательные работы и расследование причин аварии.
Согласно сообщению администрации уезда, авария произошла на угольной шахте Дайин в уезде Чжэньсюн около 20:10 в среду.
