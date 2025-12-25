Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В результате аварии на угольной шахте на юго-западе Китая погибли четыре человека

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 12:53
    В результате аварии на угольной шахте на юго-западе Китая погибли четыре человека

    В юго-западной провинции Юньнань Китая спасатели извлекли тела четырех человек после предполагаемого выброса угля и газа на угольной шахте.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

    Сообщается, что еще три человека числятся пропавшими без вести.

    Ведутся спасательные работы и расследование причин аварии.

    Согласно сообщению администрации уезда, авария произошла на угольной шахте Дайин в уезде Чжэньсюн около 20:10 в среду.

    
    

