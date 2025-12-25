Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Шабране стартовал VII зимний лагерь "Школы-побратимы Карабаха"

    Социальная защита
    • 25 декабря, 2025
    • 13:23
    В Шабране стартовал VII зимний лагерь Школы-побратимы Карабаха

    В Шабранском районе стартовал VII зимний лагерь "Школы-побратимы Карабаха", организованный при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зефер", Центра культуры азербайджанцев в Швейцарии, "Воскресной школы Карабаха", действующей в Нанте (Франция).

    Как сообщает Report, лагерь объединил учеников "Воскресной школы Карабаха", действующей в Нанте, и детей шехидов, обучающихся в общеобразовательных школах Азербайджана.

    Выступившие на церемонии открытия проинформировали участников о значимости проекта.

    В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный лагерям, организованным в предыдущие годы в рамках проекта "Школы-побратимы Карабаха", участникам была предоставлена информация о пройденном проектом пути.

    Отметим, что зимний лагерь продлится до 29 декабря. Для участников будут организованы образовательные тренинги, интеллектуальные игры, культурные и спортивные мероприятия, встречи на тему патриотизма, творческие занятия и оздоровительные программы. Эти мероприятия помогут расширить кругозор детей, развить коммуникативные навыки и укрепить командный дух.

    Второй этап лагеря планируется провести во Франции летом 2026 года.

    зимний лагерь "Школы-побратимы Карабаха" Шабран
    Фото
    Şabranda VII "Qardaşlaşmış Qarabağ Məktəbləri" Qış düşərgəsi başlayıb

