Президент утвердил меморандум по укреплению военной безопасности между Азербайджаном и Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании по укреплению военной безопасности между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, глава государства подписал закон "Об утверждении Меморандума о взаимном укреплении военной безопасности между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики".