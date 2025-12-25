Президент утвердил меморандум по укреплению военной безопасности между Азербайджаном и Турцией
Внутренняя политика
- 25 декабря, 2025
- 13:30
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании по укреплению военной безопасности между Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает Report, глава государства подписал закон "Об утверждении Меморандума о взаимном укреплении военной безопасности между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики".
