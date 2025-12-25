Завтра в Баку ожидается дождь, в регионах выпадет снег

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Экология
    • 25 декабря, 2025
    • 12:54
    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, выпадет снег.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. На отдельных территориях возможны дожди. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем ​​- 6-8° тепла. Атмосферное давление упадет с 769 мм рт. ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

    В некоторых регионах Азербайджана временами ожидаются дожди, а в горных и предгорных районах – снегопад, который местами усилится. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Подует умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​– 5-9° тепла, в горах ночью – 3-8° мороза, днем ​​– от 0° мороза до 5° тепла. В некоторых горных районах ночью на дорогах возможен гололед.

    Sabah Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

