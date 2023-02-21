О нас

Салливан: Утверждения президента России абсурдны

Салливан: Утверждения президента России абсурдны Утверждение президента РФ Владимира Путина о том, что Запад угрожает России, абсурдно.
В регионе
21 февраля 2023 г. 18:03
Салливан: Утверждения президента России абсурдны

Утверждения президента РФ Владимира Путина о том, что Запад угрожает России, абсурдны.

Как передает Report, об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

По словам Салливана, никто не нападает на Россию, и она не находится под какой-либо военной угрозой.

"Если Украина прекратит воевать, а западный альянс перестанет ей помогать, Украина исчезнет с карты мира. Если же Россия прекратит воевать и вернет свои войска домой, то следствием этого будет окончание войны", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Vladimir Putinə cavab verib: “Onun bütün iddiaları absurddur”

Другие новости из категории

AFAD: Число погибших при землетрясении в Турции достигло 42 310 человек
AFAD: Число погибших при землетрясении в Турции достигло 42 310 человек
21 февраля 2023 г. 18:24
Блинкен особо отметил гуманитарную помощь Греции пострадавшей от землетрясения Турции
Блинкен особо отметил гуманитарную помощь Греции пострадавшей от землетрясения Турции
21 февраля 2023 г. 18:01
Посла Бангладеш в Москве вызвали в МИД России
Посла Бангладеш в Москве вызвали в МИД России
21 февраля 2023 г. 18:00
Один из моряков затонувшего сухогруза умер на борту спасательного судна
Один из моряков затонувшего сухогруза умер на борту спасательного судна
21 февраля 2023 г. 17:09
Эрдоган: В зоне бедствия проведена инспекция свыше 1,1 млн зданий
Эрдоган: В зоне бедствия проведена инспекция свыше 1,1 млн зданий
21 февраля 2023 г. 16:48
Член ЦК компартии Китая Ван И прибыл в Москву
Член ЦК компартии Китая Ван И прибыл в Москву
21 февраля 2023 г. 16:31
МИД России вызвал посла США в Москве
МИД России вызвал посла США в Москве
21 февраля 2023 г. 15:31
Путин: Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия
Путин: Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия
21 февраля 2023 г. 14:57
Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ
Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ
21 февраля 2023 г. 14:52
Политолог: Грузия может предложить создание новой платформы сотрудничества мирного Южного Кавказа
Политолог: Грузия может предложить создание новой платформы сотрудничества мирного Южного Кавказа
21 февраля 2023 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi