Салливан: Утверждения президента России абсурдны

Утверждение президента РФ Владимира Путина о том, что Запад угрожает России, абсурдно.

Утверждения президента РФ Владимира Путина о том, что Запад угрожает России, абсурдны.

Как передает Report, об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

По словам Салливана, никто не нападает на Россию, и она не находится под какой-либо военной угрозой.

"Если Украина прекратит воевать, а западный альянс перестанет ей помогать, Украина исчезнет с карты мира. Если же Россия прекратит воевать и вернет свои войска домой, то следствием этого будет окончание войны", - сказал он.