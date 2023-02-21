Путин: Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить

Россия делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами, но за спиной страны готовился "совсем другой сценарий".

Россия делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами, но за спиной страны готовился "совсем другой сценарий".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ.

По словам российского лидера, обещания государств Запада о стремлении к миру были в действительности жестоким подлогом и ложью, они занимались "крючкотворстом".

"Это Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить", - добавил президент РФ.

По его словам, ни у одной страны нет такого числа военных баз за рубежом, как у США. Президент РФ отметил, что вся "планета утыкана" американскими военными базами.

"Я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время. В период кардинальных, необратимых перемен во всем мире - важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа", - сказал Путин.

В предыдущий раз Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда его речь продлилась 1 час 19 минут.