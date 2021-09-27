Саакашвили купил билет в Грузию на 2 октября

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили купил билет до Тбилиси на 2 октября

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили купил билет до Тбилиси на 2 октября.

Как передает местное бюро Report, об этом он сказал во время видеообращения, которое транслировалось на его странице в Facebook.

"Приеду, чтобы вместе с вами участвовать в спасении Грузии. Я не делаю этого для себя, у меня нет никаких личных амбиций или желания получить какую-либо должность. Буду бороться за будущее наших детей", - сказал М.Саакашвили.

Бывший президент также поделился фотографией билета, на котором указана дата прилета - 23:05, 2 октября. В Тбилиси М.Саакашвили планирует вернуться с матерью Гиули Аласанией.

Отметим, что в этот день в Грузии пройдут выборы в местные органы власти.