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Саакашвили купил билет в Грузию на 2 октября

Саакашвили купил билет в Грузию на 2 октября Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили купил билет до Тбилиси на 2 октября
В регионе
27 сентября 2021 г. 23:54
Саакашвили купил билет в Грузию на 2 октября
Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили купил билет до Тбилиси на 2 октября.

Как передает местное бюро Report, об этом он сказал во время видеообращения, которое транслировалось на его странице в Facebook.

"Приеду, чтобы вместе с вами участвовать в спасении Грузии. Я не делаю этого для себя, у меня нет никаких личных амбиций или желания получить какую-либо должность. Буду бороться за будущее наших детей", - сказал М.Саакашвили.

Бывший президент также поделился фотографией билета, на котором указана дата прилета - 23:05, 2 октября. В Тбилиси М.Саакашвили планирует вернуться с матерью Гиули Аласанией.

Отметим, что в этот день в Грузии пройдут выборы в местные органы власти.

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Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvili oktyabrın 2-nə Tbilisiyə bilet alıb 

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