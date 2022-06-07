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С начала боевых действий потери ВС РФ превысили 31 тыс. человек

С начала боевых действий потери ВС РФ превысили 31 тыс. человек С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 360 российских военнослужащих.
В регионе
7 июня 2022 г. 12:01
С начала боевых действий потери ВС РФ превысили 31 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 360 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.

На 7 июня боевые потери ВС РФ составили: Танки - 1 390, боевые бронированные машины - 3 416, артиллерийские системы - 694, РСЗО - 207, средства ПВО - 96, самолеты - 212, вертолеты - 177, БПЛА оперативно-тактического уровня - 553, крылатые ракеты - 125, корабли/катера - 13, специальная техника - ​53.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Cлавянском направлении", - отмечает Генштаб ВСУ.

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