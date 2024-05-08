Член комитета Верховной Рады: Есть необходимость в принятии закона о частных военных компаниях

Регистрация в Верховной Раде Украины законопроекта о легализации деятельности частных военных компаний вызвала широкие дискуссии.

Регистрация в Верховной Раде Украины законопроекта о легализации деятельности частных военных компаний вызвала широкие дискуссии.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report член комитета Верховной Рады по обороне и безопасности Федор Вениславский, в настоящее время идет фундаментальная работа над проектом.

"Мы ожидали, что после начала войны многие люди пройдут военную подготовку и получат опыт участия в боевых действиях. Для максимально эффективного использования этих людей, необходимо запустить некоторые модели. Поэтому вопрос о частных военных компаниях обсуждается на уровне парламента, комитета уже более двух лет", - сказал он.

Вениславский считает, что зарегистрированная инициатива получит дальнейшее развитие: "Возможно, мы примем закон, который будет регулировать создание, использование и правовую основу деятельности частных военных структур. Сегодня в Украине существует множество частных охранных компаний, которые имеют право на ношение и использование оружия в соответствии с законодательством. Это обученные люди, и, конечно же, частная военная компания будет своего рода частной охранной компанией. Подавляющее большинство наших депутатов понимают необходимость принятия этого закона”.

Военно-политический обозреватель Тарас Березовец рассказал Report, что не считает эту идею успешной: "Идея создания частных военных компаний сейчас не очень популярна в Украине в силу нескольких причин. Во-первых, благодаря российской частной военной компании “Вагнер” в Украине сложился крайне негативный имидж частных военных компаний. Во-вторых, им может быть передана часть мобилизационных ресурсов ВС Украины. При этом, в отличие от России, мобилизационный потенциал Украины ограничен. Поэтому в дальнейшем борьба в этом направлении будет вестись в основном между территориальными центрами комплектования и частными военными компаниями. В результате частные военные компании всегда будут выигрывать, потому что они предложат лучшие условия".

По его словам, очевидно, что решение о легализации частной военной компании в Украине будет принято, поскольку эта страна имеет одну из лучших армий и, соответственно, наиболее подготовленных военнослужащих, способных пополнить ряды частных военных компаний.

"Но это, скорее всего, произойдет после окончания войны в Украине. После этого такие компании будут сформированы из сотен тысяч военнослужащих с боевым опытом, которые могут захотеть попробовать себя в составе частных военных компаний. Но на данный момент это кажется несвоевременным решением", - добавил эксперт.