Захарова: Французские военные станут целями ВС РФ, если появятся в Украине

Французские военные неизбежно станут целями Вооруженных сил (ВС) России, если появятся в зоне конфликта в Украине.

Французские военные неизбежно станут целями Вооруженных сил (ВС) России, если появятся в зоне конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть", - сказала она.

Отметим, что 6 мая посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России в связи с заявлениями Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину.