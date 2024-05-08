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Захарова: Французские военные станут целями ВС РФ, если появятся в Украине

Захарова: Французские военные станут целями ВС РФ, если появятся в Украине Французские военные неизбежно станут целями Вооруженных сил (ВС) России, если появятся в зоне конфликта в Украине.
В регионе
8 мая 2024 г. 12:23
Захарова: Французские военные станут целями ВС РФ, если появятся в Украине

Французские военные неизбежно станут целями Вооруженных сил (ВС) России, если появятся в зоне конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть", - сказала она.

Отметим, что 6 мая посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России в связи с заявлениями Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Fransa hərbçiləri Ukraynada peyda olarlarsa, ordumuzun hədəfinə çevriləcəklər

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