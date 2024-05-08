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МИД РФ: Трехсторонние договоренности сохраняют свою актуальность

МИД РФ: Трехсторонние договоренности сохраняют свою актуальность Трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, России и Армении сохраняют свою актуальность и в нынешних условиях, альтернативы им нет
В регионе
8 мая 2024 г. 14:29
МИД РФ: Трехсторонние договоренности сохраняют свою актуальность

Трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, России и Армении сохраняют свою актуальность и в нынешних условиях, альтернативы им нет.

Об этом Report заявили в пресс-службе министерства иностранных дел России.

"Комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., безусловно, сохраняет свою актуальность и в нынешних условиях. Россия по-прежнему готова способствовать процессу армяно-азербайджанской нормализации по всем трекам, включая разблокирование региональных транспортных коммуникаций, проработку модальностей мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также делимитацию и демаркацию границы. Выступаем за активизацию контактов в рамках Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Альтернативного авторитетного механизма по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе просто не существует", - заявили в МИД РФ.

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Версия на английском языке Russian MFA: Trilateral statement remains relevant
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Üçtərəfli bəyanat aktuallığını qoruyur

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