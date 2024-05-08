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Песков: Встреча Путина и Пашиняна ожидаема обеими сторонами

Песков: Встреча Путина и Пашиняна ожидаема обеими сторонами Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая пройдет в Москве в среду, нужна и ожидаема обеими сторонами.
В регионе
8 мая 2024 г. 13:18
Песков: Встреча Путина и Пашиняна ожидаема обеими сторонами

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая пройдет в Москве в среду, нужна и ожидаема обеими сторонами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заяви журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, у Путина весьма напряженный рабочий график. Сегодняшний день посвящен в основном тематике евразийской интеграции. Так, в середине дня начнется заседание Высшего евразийского экономического совета, оно традиционно будет и в узком составе, и в расширенном составе.

"И в завершение рабочего дня также запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", – подчеркнул Песков.

Ранее он отметил, что существуют некоторые проблемы между двумя странами, выразив надежду на то, что все сложные моменты в отношениях России и Армении, появившиеся в последнее время, будут находить решение.

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Версия на английском языке Peskov: Putin-Pashinyan meeting expected by both sides

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