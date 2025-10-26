Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    РЖД организуют транзит товаров из РФ в Армению через Азербайджан

    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 14:02
    РЖД организуют транзит товаров из РФ в Армению через Азербайджан

    "Российские железные дороги" (РЖД) с коллегами из региона в данный момент решают вопросы по организации транзита российских товаров в Армению через территорию Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку снял ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию.

    "Азербайджанская сторона подтвердила нам возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана в Армению. То есть в этом смысле у нас есть очень интересные подвижки. Сейчас "Российские железные дороги" вместе со своими коллегами в регионе решают вопросы, как организовать эти перевозки. Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии министерства сельского хозяйства, для того чтобы осваивать этот новый логистический маршрут", - отметил Оверчук.

    РЖД транзит грузов Азербайджан Армения Россия Алексей Оверчук
    Russian Railways to organize transit of goods from Russia to Armenia via Azerbaijan

    Последние новости

    14:21

    Прокурор Парижа осудила утечку данных о задержании подозреваемых в ограблении Лувра

    Другие страны
    14:02

    РЖД организуют транзит товаров из РФ в Армению через Азербайджан

    В регионе
    13:53

    В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью

    Наука и образование
    13:51
    Видео

    В Турцию экстрадированы девять преступников, разыскивавшихся по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:40
    Фото

    В рамках учений НАТО с участием Азербайджана прошли выставки оборонных компаний

    Армия
    13:35

    В Пенсильвании при стрельбе в университете погиб человек, 6 пострадали

    Другие страны
    13:21

    Белый дом: США и Малайзия значительно расширяют торговые связи

    Другие страны
    13:07

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Экология
    13:00

    СМИ: Двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали

    Другие
    Лента новостей