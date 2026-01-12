Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 12 января, 2026
    • 23:17
    Рза Пехлеви обратился к Трампу: Самое время действовать

    Старший сын последнего шаха Ирана Рза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу на фоне масштабных протестов в исламской республике.

    Как передает Report, Пехлеви опубликовал обращение в своем аккаунте в соцсети X в ответ на публикацию сенатора-республиканца Линдси Грэма.

    "Сенатор Грэм прав, президент Трамп - не (44-й президент США Барак - ред.) Обама, и его слова поддержки протестующих в Иране доказывают это", - написал он.

    По его словам, население Ирана готово к изменениям, и для этого достаточно поддержки американского лидера.

    "Сейчас самое время действовать. Президент Трамп - человек действия и мира. Он может предпринять шаги, чтобы принести величайший мир, который когда-либо видела общественность. В этом случае будут спасены тысячи людей, и это станет наследием президента Трампа для Ирана", - заявил он.

