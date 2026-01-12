Рза Пехлеви обратился к Трампу: Самое время действовать
Старший сын последнего шаха Ирана Рза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу на фоне масштабных протестов в исламской республике.
Как передает Report, Пехлеви опубликовал обращение в своем аккаунте в соцсети X в ответ на публикацию сенатора-республиканца Линдси Грэма.
"Сенатор Грэм прав, президент Трамп - не (44-й президент США Барак - ред.) Обама, и его слова поддержки протестующих в Иране доказывают это", - написал он.
По его словам, население Ирана готово к изменениям, и для этого достаточно поддержки американского лидера.
"Сейчас самое время действовать. Президент Трамп - человек действия и мира. Он может предпринять шаги, чтобы принести величайший мир, который когда-либо видела общественность. В этом случае будут спасены тысячи людей, и это станет наследием президента Трампа для Ирана", - заявил он.
Senator Graham is right. President Trump is not Obama. His words of support for the protesters in Iran show that. Now is the time to act. The President is a man of action and a man of peace. Now, he can act to bring about the greatest peace the world has ever seen: by helping… https://t.co/2nRm1CTa0C— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 12, 2026