Рза Пехлеви обратился к Трампу: Самое время действовать

Старший сын последнего шаха Ирана Рза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу на фоне масштабных протестов в исламской республике.

Как передает Report, Пехлеви опубликовал обращение в своем аккаунте в соцсети X в ответ на публикацию сенатора-республиканца Линдси Грэма.

"Сенатор Грэм прав, президент Трамп - не (44-й президент США Барак - ред.) Обама, и его слова поддержки протестующих в Иране доказывают это", - написал он.

По его словам, население Ирана готово к изменениям, и для этого достаточно поддержки американского лидера.

"Сейчас самое время действовать. Президент Трамп - человек действия и мира. Он может предпринять шаги, чтобы принести величайший мир, который когда-либо видела общественность. В этом случае будут спасены тысячи людей, и это станет наследием президента Трампа для Ирана", - заявил он.