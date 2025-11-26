Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Рябков: Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа по Украине

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 17:42
    Рябков: Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа по Украине

    Россия не готова публично обсуждать детали плана президента США Дональда Трампа по Украине.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Рябков.

    "Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана, публично. В конце концов, необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс", - сказал он.

    мирный план Трампа Сергей Рябков Россия Украина
    Ryabkov: Rusiya Trampın Ukrayna planının detallarının açıq müzakirəsinə hazır deyil

    Последние новости

    18:57
    Фото

    В БГУ состоялась презентация книги о журналисте-шехиде Магерраме Ибрагимове

    Медиа
    18:40

    Каллас: ЕС следует ускорить решения по санкциям и поддержке Украины

    Другие
    18:33

    В столице Гвинеи-Бисау раздались выстрелы

    Другие страны
    18:22

    Меджнун Мамедов находится с официальным визитом в Грузии

    АПК
    18:18

    МВД: Классические системы IT-безопасности в Азербайджане уже неэффективны

    ИКТ
    18:12

    На территории Flame of Towers будет проведено оползневое исследование

    Инфраструктура
    18:02

    Главу Гвинеи-Бисау аресторвали в результате госпереворота

    Другие страны
    18:00

    В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем без номерных знаков

    Происшествия
    17:49

    Фонд аграрного страхования выбирает страховщика

    Финансы
    Лента новостей