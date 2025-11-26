Рябков: Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа по Украине

Россия не готова публично обсуждать детали плана президента США Дональда Трампа по Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Рябков.

"Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана, публично. В конце концов, необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс", - сказал он.