Ryabkov: Rusiya Trampın Ukrayna planının detallarının açıq müzakirəsinə hazır deyil

    Region
    • 26 noyabr, 2025
    • 18:52
    Rusiya ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ukrayna planının təfərrüatlarını açıq müzakirə etməyə hazır deyil.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov bildirib.

    "Biz baş verənlərin bəzi detallarını, o cümlədən bu sülh planının müxtəlif versiyalarını açıq şəkildə müzakirə etməyə hazır deyilik. Nəticə etibarilə, dialoq prosesinin davam etməsi üçün vaxt və diqqət lazımdır", - o deyib.

    Рябков: Россия не готова публично обсуждать детали плана Трампа по Украине

