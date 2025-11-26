Ryabkov: Rusiya Trampın Ukrayna planının detallarının açıq müzakirəsinə hazır deyil
Region
- 26 noyabr, 2025
- 18:52
Rusiya ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ukrayna planının təfərrüatlarını açıq müzakirə etməyə hazır deyil.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov bildirib.
"Biz baş verənlərin bəzi detallarını, o cümlədən bu sülh planının müxtəlif versiyalarını açıq şəkildə müzakirə etməyə hazır deyilik. Nəticə etibarilə, dialoq prosesinin davam etməsi üçün vaxt və diqqət lazımdır", - o deyib.
