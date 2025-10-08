Рябков: РФ введет ответные ограничения на поездки зарубежных дипломатов
Россия введет ограничения на поездки дипломатов из недружественных стран, которые решат ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгену.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
