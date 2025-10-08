Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Рябков: РФ введет ответные ограничения на поездки зарубежных дипломатов

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 13:11
    Рябков: РФ введет ответные ограничения на поездки зарубежных дипломатов

    Россия введет ограничения на поездки дипломатов из недружественных стран, которые решат ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгену.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

