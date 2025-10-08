İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Rusiya xarici diplomatların səfərlərinə cavab məhdudiyyətləri tətbiq edəcək

    Region
    • 08 oktyabr, 2025
    • 13:22
    Rusiya xarici diplomatların səfərlərinə cavab məhdudiyyətləri tətbiq edəcək
    Sergey Ryabkov

    Rusiya Şengen ərazisində diplomatlarının hərəkətini məhdudlaşdırmağa qərar verən qeyri-dost ölkələrin diplomatlarına səfər məhdudiyyətləri tətbiq edəcək.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov bildirib.

    Rusiya Xarici diplomatlar Sergey Ryabkov
    Рябков: РФ введет ответные ограничения на поездки зарубежных дипломатов

