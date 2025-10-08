Rusiya xarici diplomatların səfərlərinə cavab məhdudiyyətləri tətbiq edəcək
- 08 oktyabr, 2025
- 13:22
Rusiya Şengen ərazisində diplomatlarının hərəkətini məhdudlaşdırmağa qərar verən qeyri-dost ölkələrin diplomatlarına səfər məhdudiyyətləri tətbiq edəcək.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov bildirib.
