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    Рябков: Новая встреча России и США планируется в ближайшие недели

    В регионе
    • 20 сентября, 2026
    • 10:36
    Рябков: Новая встреча России и США планируется в ближайшие недели

    Новая встреча России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях планируется в ближайшие недели.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    "В ближайшие недели (планируется встреча - ред.)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    По словам Рябкова, встречи такого рода приобрели в известной степени регулярный характер.

    "Мы считаем, что это полезно. Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться", - подчеркнул дипломат.

    В конце июня Рябков сообщал, что диалог между РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях находится сейчас в застое, но возможны новые консультации экспертов до конца лета.

    Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сроки следующего контакта РФ-США прорабатываются.

    Ryabkov: Yaxın həftələrdə Rusiya-ABŞ nümayəndələrinin yeni görüşü planlaşdırılır

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