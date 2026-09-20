Рябков: Новая встреча России и США планируется в ближайшие недели

Новая встреча России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях планируется в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В ближайшие недели (планируется встреча - ред.)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Рябкова, встречи такого рода приобрели в известной степени регулярный характер.

"Мы считаем, что это полезно. Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться", - подчеркнул дипломат.

В конце июня Рябков сообщал, что диалог между РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях находится сейчас в застое, но возможны новые консультации экспертов до конца лета.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сроки следующего контакта РФ-США прорабатываются.