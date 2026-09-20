İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Ryabkov: Yaxın həftələrdə Rusiya-ABŞ nümayəndələrinin yeni görüşü planlaşdırılır

    Region
    • 20 sentyabr, 2026
    • 12:28
    Ryabkov: Yaxın həftələrdə Rusiya-ABŞ nümayəndələrinin yeni görüşü planlaşdırılır

    İkitərəfli münasibətlərdəki qıcıqlandırıcı amillərin həlli üçün yeni Rusiya-ABŞ nümayədələrinin görüşü yaxın həftələrdə planlaşdırılır.

    "Report"un Rusiya mediasına istinadən məlumatına görə, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov bildirib.

    "Yaxın həftələrdə (görüş planlaşdırılır -red.)", - o, müvafiq suala cavab olaraq deyib.

    S.Ryabkovun sözlərinə görə, bu cür görüşlər bir qədər müntəzəm hala gəlib.

    "Biz bunu faydalı hesab edirik. Digər məsələ isə məzmunlu nöqteyi-nəzərdən irəliləyiş sürətinin arzuolunan və gözləniləndən aşağı olmasıdır.

    Buna baxmayaraq, biz bundan imtina etmirik; irəliləməyə davam edəcəyik", - diplomat vurğulayıb.

    İyunun sonunda Ryabkov Rusiya və ABŞ arasında münasibətlərdəki qıcıqlandırıcı amillərin həlli ilə bağlı dialoqun hazırda dayandırıldığını, lakin yayın sonuna qədər yeni ekspert məsləhətləşmələrinin mümkün olduğunu bildirib.

    Daha sonra Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova növbəti Rusiya-ABŞ görüşünün vaxtının müəyyən edildiyini bildirib.

    Sergey Ryabkov Rusiya-ABŞ dialoqu Rusiya Xaric İşlər Nazirliyi
    Рябков: Новая встреча России и США планируется в ближайшие недели

    Son xəbərlər

    14:50

    Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıb

    Hadisə
    14:45
    Foto

    55 gün erməni əsirliyində olan Xocavənd sakini: Dövlət Himninin səsinə oyandım

    Daxili siyasət
    14:32

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri "Fitnə əl-Hindustan"ın beş üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    14:24

    Cud Bellinqem "Real"la müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    14:23

    Türkiyə MMN: Can Azərbaycanın sevinci sevincimiz, qüruru qürurumuzdur

    Xarici siyasət
    14:17

    Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildirib

    Digər ölkələr
    14:08

    Türkiyə Səfirliyi: Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarından keçən bütün qardaşlarımızı yad edirik

    Xarici siyasət
    14:00

    Məsim Məmmədov Çində səfərdədir

    Xarici siyasət
    14:00

    20 Sentyabr müstəqil Azərbaycan tarixinin ən şərəfli və əlamətdar günlərindən biridir - RƏY

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti